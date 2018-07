Eén week voor de competitiestart zijn er twijfels bij STVV. De voorbereiding zit erop. In de laatste oefenwedstrijd verloren de Truienaars in het Mijnstadion in Beringen met 0-1 tegen Moeskroen. Geen al te beste generale repetitie, voor de start van de competitie komende zaterdag tegen nieuwkomer Cercle Brugge.