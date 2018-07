Lewis Hamilton ontsnapt aan bestraffing en behoudt overwinning GP van Duitsland

Lewis Hamilton moest even vrezen dat hij zijn overwinning tijdens de GP van Duitsland zou verliezen. De Brit werd immers bij de stewards geroepen voor een vreemd manoeuvre van hem bij het bijna inrijden van de pits. Hamilton behoudt echter zijn overwinning en krijgt enkel een reprimande.

LAP 53/67



Hamilton looks to come into the pits...



But instead stays out, and leads under Safety Car#GermanGP ???ª #F1 pic.twitter.com/lHBfioSng8 — Formula 1 (@F1) July 22, 2018

Na een grondig onderzoek kwamen de stewards tot het besluit dat Hamilton daadwerkelijk het reglement overtreden had maar dat een zogenaamde waarschuwing of 'reprimande' beter gepast was dan een daadwerkelijke tijdstraf. Zo'n tijdstraf zou inhouden hebben dat Hamilton zijn overwinning zou verliezen.

Bij het bepalen van de daadwerkelijke 'bestraffing' werd volgens de stewards rekening gehouden met het feit dat zowel het team als de rijder hun fout erkenden en dat er verwarring was over het feit of de rijder al dan niet binnen moest komen. Er werd eveneens rekening gehouden met het feit dat de fout plaatsvond tijdens een safety car-periode.

Volgens de stewards werd de wijziging van rijrichting op een veilige manier uitgevoerd en was er op geen enkel moment een gevaar voor andere rijders. Er werd bovendien rekening gehouden met voorgaande inbreuken op de desbetreffende regel en daarom leek het de stewards gepaster om in dit geval een reprimande te geven in de plaats van een tijdstraf.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: