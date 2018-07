Hasselt -

Onze enige Limburgse minister in de Vlaamse regering, Jo Vandeurzen (CD&V) zegt nog niets over zijn politieke toekomst en of hij nog een keer kandidaat-minister is na de verkiezingen van 2019. Hij pleit voor een sterk Limburgs provinciaal akkoord, met sterke partners om tot een Salk-bis komen. Salk loopt weldra af en is het plan dat Limburg er moest bovenop helpen na de sluiting van Ford.