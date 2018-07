Bastianelli wint in slotrit BeNe Ladies Tour , nieuwe eindzege van Marianne Vos komt niet in gevaar

Marianne Vos heeft een tweede jaar op rij de BeNe Ladies Tour gewonnen en doet daarmee even goed als Jolien D’hoore, die in 2015 en 2016 won. De zege op de slotdag ging naar de Italiaanse Marta Bastianelli.

Vos begon met een krappe voorsprong aan de slotrit. “In andere omstandigheden dan vorig jaar (tot drie keer toe kwam Vos ten val, red.) trok ik opnieuw aan het langste eind. Het was een zenuwslopende dag. Er kan immers heel veel gebeuren”, liet de topper van het Waowdeals Pro Cycling Team optekenen. “Mijn ploeg heeft zeer goed gewerkt. Het winnen van de rushes leek dan misschien wel gemakkelijk, maar dat was het zeker niet. Ik wou onder geen beding veel energie verbruiken. In de eindspurt heb ik me niet gemengd. Er kon me toch niets meer gebeuren.”

De Italiaanse Marta Bastianelli, die in België al eerder overwinningen liet optekenen in Gent-Wevelgem, Dottenijs en Gooik, klopte haar landgenote Elisa Balsamo en Jolien D’hoore, die de ereplaatsen opstapelde, in de spurt. “Mijn spurt was al gereden vooraleer hij nog moest beginnen. Ik wipte van het ene naar het andere treintje, maar dat kost energie”, zuchtte Jolien. “Ik zat goed geplaatst op 300m van de streep en zette aan. Té vroeg dus. Nu heb ik dringend wat rust nodig. Giro en BeNe Ladies was een loodzware dubbel, maar ik heb het er graag voor over. Jammer dat ik voor eigen volk niet kon winnen. Het volgende weekend rijd ik de Prudential Ride in Londen en daarna trek ik naar het EK op de piste in Glasgow.”

De Duitse Lisa Klein wint het jongerenklassement, Lorena Wiebes het puntenklassement met 1 punt voorsprong op D’hoore. Vos, die de twee rushes won, snoepte de Sloveense Eugenia Bujak de rushes af op de slotdag.