Herlings blijft winnen in WK motorcross, Van Horebeek wordt vijfde in Tsjechië

Jeffrey Herlings (KTM) heeft zondag op het circuit van Loket de Grote Prijs van Tsjechië op zijn naam gebracht. De Nederlandse WK-leider hield in de veertiende MXGP-manche zijn Italiaanse uitdager Antonio Cairoli (KTM) en de Sloveen Tim Gajser (Honda) achter zich. Jérémy Van Horebeek (Yamaha) was de beste Belg op plaats vijf.

Herlings was de beste in beide reeksen. Telkens eindigden wereldkampioen Cairoli en Gajser op de plekken twee en drie. Van Horebeek moest na een fel duel de vierde plaats aan Romain Fèbvre (Yamaha) laten. Hij kwam in beide reeksen als vijfde over de streep. Clément Desalle (Kawasaki), na een vierde en een zevende stek, bezette de zesde plaats in de GP-uitslag. Kevin Strijbos (KTM), eerst 19e en daarna 10e, eindigde als veertiende. Julien Lieber (Kawasaki) moest tevreden zijn met de 19e plek.

Herlings brak medio juni bij een val tijdens een training zijn rechtersleutelbeen. Daardoor ontbrak de Nederlander in de GP van Lombardije. Hij won dit seizoen al elf GP’s. In de WK-stand telt hij nu 633 punten, 30 punten meer dan Cairoli. Desalle is derde met 479 punten. Van Horebeek (312) is negende, Lieber (189) 14e, Strijbos (165) 15e.

In de MX2 sloeg Jorge Prado (KTM) een dubbelslag. De zeventienjarige Spanjaard boekte zijn zesde GP-overwinning van 2018. De Nederlander Calvin Vlaanderen (Honda) en de Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna) stonden naast hem op het podium. Yago Geerts (Yamaha) en Brent Van doninck (Husqvarna) werden respectievelijk negende en veertiende. Prado (595 ptn) neemt ook de WK-leiding over van zijn Letse ploegmaat Jonass Pauls, die als vierde eindigde in Loket. Geerts (310 ptn) bezet de zevende plek in het klassement.

Op 5 augustus zakt het MXGP-circus af naar België. Op het zandcircuit van Lommel wordt dan de vijftiende WK-manche gereden.