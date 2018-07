Belgische smaakmaker Serge Pauwels moet Tour de France verlaten met gebroken elleboog

Serge Pauwels was opnieuw één van de Belgische smaakmakers in de Tour de France. In het slot van de vijftiende etappe kwam hij echter zwaar ten val en achteraf vreesde de 34-jarige renner van Dimension Data meteen dat zijn elleboog gebroken was. Helaas werd die vrees al snel bevestigd en moet hij de Tour verlaten...

LEES OOK: Tweede zege op rij voor Astana in de Tour, snipperdag voor favorieten

Serge Pauwels was opnieuw van de partij in de vlucht van de dag maar werd in de etappe naar Carcassonne in de strijd voor een ereplaats meegesleurd in een val van de Australiër Damien Howson in de laatste bocht. Onze landgenoot ging overkop en landde zwaar op zijn elleboog.

Pauwels kwam nog als 22e over de streep maar werd meteen afgevoerd voor verder onderzoek. Zijn elleboog was toen al flink opgezwollen en er werd gevreesd voor een opgave.

Even later kwam ook het harde verdict: de elleboog is gebroken en een operatie is noodzakelijk.

Maybe you missed it... a chasing group crashed in the last meters!

Vous l'avez peut-être manqué... un groupe de poursuivants a chuté dans les derniers mètres ! #TDF2018 pic.twitter.com/mcLBQHYVtf — Le Tour de France (@LeTour) 22 juli 2018