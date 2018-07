Tweede zege op rij voor Astana in de Tour, Serge Pauwels komt zwaar ten val op snipperdag voor favorieten

Magnus Cort Nielsen heeft de vijftiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Deen van Astana was de snelste in Carcassonne, na Freile op zaterdag de tweede zege op rij voor de Kazachse ploeg. Hij was in de sprint sneller dan medevluchters Bauke Mollema en Ion Izagirre. In de vlucht van de dag zaten onder meer ook de Belgen Greg Van Avermaet en Serge Pauwels, die echter nog zwaar ten val kwam. Daags voor de rustdag en een loodzware derde week namen de favorieten opnieuw een snipperdag en wijzigde er niets bovenaan in de stand. Geraint Thomas (Sky) behoudt de gele leiderstrui.

Daags voor de rustdag stond opnieuw een overgangsrit op het programma, van Millau naar Carcasonne, over 181,5 km.

Geanimeerd begin

Na de geslaagde ontsnapping van zaterdag hadden de vluchters in deze Tour duidelijk moed gevat. Natuurlijk gaf dan ook ene Thomas De Gendt er meteen een ferme patat op maar het viel niet stil. Na 6 kilometer koers kreeg het peloton het eerste van drie gecategoriseerde colletjes voorgeschoteld: de Côte de Luzençon, 3,1 km lang aan 5,9 procent. Warren Barguil stak bergop als eerste het vuur aan de lont maar werd meteen gecounterd door bolletjesman Julian Alaphilippe.

Barguil gaf echter niet zomaar op en leek met Adam Yates en Gregor Mühlberger dan toch even uit de greep van het peloton te geraken maar Quick-Step Floors was niet van zinnens om die bolletjestrui van Alaphilippe af te geven. Slag om slinger probeerde er ook nadien wel een trosje weg te rijden maar de wind maakte het lastig om weg te geraken en allemaal kregen ze een njet van het peloton.

Van Avermaet en Pauwels geraken weg, snipperdag in peloton

Na meer dan een uur vlammen was het uiteindelijk Greg Van Avermaet die dan toch de beslissende vlucht wist te forceren. Met Serge Pauwels was er nog een tweede Belg mee in de aantrekkelijke kopgroep van 29, met als grootste namen onder meer ook nog Peter Sagan, Sonny Colbrelli, Lilian Calmejane, Bauke Mollema, Rafal Majka, Domenico Pozzovivo, Daryl Impey, Michael Valgren Andersen, Silvan Dillier en Niki Terpstra.

Het peloton met geletruidrager Geraint Thomas (Team Sky) liet de vluchters tot meer dan dertien minuten uitlopen: zo nam de grote groep voor de tweede dag op rij een snipperdag. Dinsdag na de rustdag kan het dan ontploffen in de Pyreneeën.

Onrust in de kopgroep

Aan de voet van de Col de Sié (10,2 km aan 4,9 procent, tweede categorie) besloot Calmejane aan te vallen met een uitzichtloze poging, tot zijn ploegleider naast hem kwam rijden en hem beval om gewoon weer in de kopgroep te gaan zitten. Iets wat de Fransman met de nodige tegenzin uiteindelijk ook zou doen, een vreemd tafereel.

De samenwerking in die kopgroep was echter niet optimaal en in de afdaling probeerde er aan aantal renners vanonder te muizen. Uiteindelijk namen de Fransen Julien Bernard (Trek-Segafredo) en Fabien Grellier (Direct Energie) wat afstand op weg naar de Pic de Nore. Peter Sagan pakte bij de achtervolgers de punten aan de tussensprint.

Majka op de “Petit Ventoux”

Die Pic de Nore wordt in de streek de “Petit Ventoux” genoemd, omdat hij een beetje lijkt op de grote broer die in de Provence ligt. Aan de voet nog omgeven door bossen, gaandeweg steeds minder vegetatie, een weids, kaal landschap waar de wind vrij spel krijgt, al vallen de lengte en stijgingspercentages dan weer totaal niet te vergelijken met de Reus uit de Provence natuurlijk met “slechts” 12,3 km aan 6,3 procent, goed voor de label ‘eerste categorie’.

Bernard en Grellier begonnen twee minuten voorgift aan de klim en bij de achtervolgers moesten Peter Sagan en Greg Van Avermaet bergop al snel de rol lossen en ook voor Serge Pauwels ging het te snel. Rafal Majka voelde zich daarentegen in zijn sas en zou de twee koplopers al snel inhalen. Bijna liep het nog mis toen hij maar nipt een vallend fan kon ontwijken...

Foto: vrt

De Poolse klimmer van Bora-Hansgrohe kwam echter als eerste boven met nog zeven achtervolgers in zijn zog: Bauke Mollema, Magnus Cort Nielsen, Michael Valgren, Domenico Pozzovivo, Lilian Calmejane, Toms Skujinš en Ion Izagirre.

In een afdaling vals plat van 20 kilometer nam Majka de nodige risico’s maar daarna ging het nog 20 km over vlakke wegen naar de finish. Achter hem zaten bovendien enkele koppeltjes die konden samenwerken, waardoor hij op veertien kilometer werd ingerekend.

Sprinten met drie, val van Pauwels

Magnus Cort Nielsen, Bauke Mollema en Ion Izagirre wachtten de sprint niet af en reden in het slot weg van hun medevluchters. In de sprint stond geen maat op de Deen, die met de vingers in de neus won. Cort Nielsen boekte zijn twaalfde profzege, de derde dit seizoen. In februari won hij een rit in de Ronde van Oman (2.BC), in mei een rit in de Ronde van Yorkshire (2.1). In grote rondes zit de Deen nu aan drie ritzeges. In de Vuelta van 2016 was hij twee keer aan het feest. Voor Astana is het de tweede zege op rij in deze Tour. Zaterdag won de Kazachse formatie met de Spanjaard Omar Fraile.

Greg Van Avermaet werd eerste Belg op de elfde plaats. Bij de achtervolgers kam Serge Pauwels in de laatste bocht nog ten val. Hij kwam als 22e over de streep maar hield zijn elleboog vast en dat zag er niet goed uit...

LEES MEER: Belgische smaakmaker Serge Pauwels vreest voor breuk na zware val

Maybe you missed it... a chasing group crashed in the last meters!

Vous l'avez peut-être manqué... un groupe de poursuivants a chuté dans les derniers mètres ! #TDF2018 pic.twitter.com/mcLBQHYVtf — Le Tour de France (@LeTour) 22 juli 2018

Controle bij Team Sky

In de groep met favorieten probeerde enkel Dan Martin het met een aanval maar hij pakte bergop slechts een minuut en werd nadien weer ingerekend door Team Sky. In de verraderlijke finale behield de witte brigade steevast de controle, zelfs in de venijnige wind. Geraint Thomas kwam in het gezelschap van zijn naaste belagers over de finish en behield zo 1:39 voorsprong op zijn Britse teamgenoot Chris Froome en 1:50 op de Nederlander Tom Dumoulin.

Maandag krijgen de renners een rustdag, dinsdag duiken ze de Pyreneeën in. De zestiende rit, 218 kilometer lang, brengt hen van Carcassonne naar Bagnères-de-Luchon. Na twee colletjes van vierde categorie volgen in de finale nog een col van tweede en twee van eerste categorie. Op de Col de Portet d’Aspet (5,4 km aan 7,1%) volgen de Col de Menté (6,9 km aan 8,1%) en de Col du Portillon (8,3 km aan 7,1%). Na de top van die laatste hindernis is het nog tien kilometer dalen naar de aankomst in Bagnères-de-Luchon, dat zich de “Koningin van de Pyreneeën” noemt. .

Uitslag:

1. Magnus Cort (Astana Pro Team) in 4u25:52

2 Ion Izagirre (Bahrain - Merida)

3. Bauke Mollema (Trek - Segafredo) +2

4. Michael Valgren (Astana Pro Team) +29”

5. Toms Skujinš (Trek - Segafredo) +34”

6. Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida)

7. Lilian Calmejane (Direct Energie)

8. Rafal Majka (BORA - hansgrohe) +37”

9. Nikias Arndt (Team Sunweb) +2:31”

10. Julien BernardTrek - Segafredo) +2:38”

?? Enjoy how @MagnusCort made his way to the win today!

?? Appréciez comment @MagnusCort a su s'imposer aujourd'hui !#TDF2018 pic.twitter.com/NCWEA1wDZx — Le Tour de France (@LeTour) 22 juli 2018

Stand:



1. Geraint Thomas (GBr/SKY) 2549,5 km in 62u49:47 (gem. 40,58 km/u)



2. Chris Froome (GBr/SKY) op 01:39



3. Tom Dumoulin (Ned/SUN) 01:50



4. Primoz Roglic (Sln/TLJ) 02:38



5. Romain Bardet (Fra/ALM) 03:21



6. Mikel Landa (Spa/MOV) 03:42



7. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 03:57



8. Nairo Quintana (Col/MOV) 04:23



9. Jakob Fuglsang (Den/AST) 06:14



10. Daniel Martin (Ier/UAD) 06:54