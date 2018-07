Akropolis gesloten door hittegolf in Griekenland

Een zomerse hittegolf heeft zondag in Griekenland het kwik tot boven de veertig graden doen stijgen en de autoriteiten in Athene ertoe genoopt de iconische Akropolis te sluiten.

In de Griekse hoofdstad was het 39 graden in de schaduw en meer dan veertig graden in de zon.

Om 13.00 uur ging de Akropolis dicht, meldde de staatstelevisie. Het ministerie van Cultuur had daartoe besloten om bezoekers en medewerkers tegen een slag van de hitte te beschermen. Normaal is de site tot 20.00 uur open.

Centraal in het land gaven de thermometers 41 graden aan. Lokale radio- en televisiestations maanden de bevolking aan zo weinig mogelijk buiten onder de zon te zijn, lichte gekleurde katoenen kledij te dragen en massa’s water te drinken, met vermijding van alcohol en suikerrijke dranken. Oudere en zieke mensen kregen de raad thuis te blijven.

Pas dinsdag zou volgens de meteorologische dienst de temperatuur tot de normale waarde voor deze tijd van het jaar dalen: 36 graden.