Vond je het nu al heet? Bereid je dan maar voor op vrijdag

Huffen en puffen, er zit de komende week niets anders op voor wie niet zo goed overweg kan met de hitte. Vrijdag worden zelfs temperaturen tot 34 graden verwacht. Gelukkig koelt het volgend weekend alweer (een beetje) af.

Maandag blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Aan zee is het vaak zonnig. De maxima liggen tussen 24 graden in de Hoge Venen en aan de kust, en tussen 26 en 29 graden elders. De wind waait zwak uit veranderlijke tot noordwestelijke richtingen.

Dinsdag begint de dag zonnig en worden er gaandeweg wat stapelwolken gevormd in het binnenland, aan de kust blijft het meestal helder. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 26 en 31 graden bij een zwakke, veranderlijke wind. Als gevolg van de opstekende zeebries klimt het kwik aan zee niet veel hoger dan 24 graden.

Woensdag, donderdag en vrijdag kent het weerbeeld een gelijkaardig patroon, met ‘s ochtends nagenoeg helder weer en later geleidelijk meer stapelbewolking. Hier en daar kan een bui vallen. Het wordt heet, met woensdag maxima tussen 28 en 31 graden, donderdag tot 33 graden en vrijdag nog een graadje meer. Aan de kust zorgt de zeebries voor de nodige afkoeling, met maxima rond 24 graden tot gevolg. Ook ‘s nachts blijft het warm, met minima rond 20 graden in het centrum van het land.

Zaterdag is er meer bewolking met eerst buien en later regen. De maxima liggen rond 28 graden in het centrum. Ook zondag lijkt voorlopig een bewolkte dag te zullen worden met regen of buien en maxima rond 27 graden.