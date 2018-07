Bekijk hier de dramatische crash van Sebastian Vettel, Hamilton gelooft nu dat mirakels bestaan

Het zag er tijdens de GP van Duitsland lange tijd erg goed uit voor Sebastian Vettel en Ferrari. Tot die noodlottige bocht waarin Vettel op een natte baan ondanks zijn redelijk lage snelheid met zijn Ferrari plots in de grindbak schoof. Weg overwinning, weg leidersplaats in het wk ...

Lewis Hamilton gaf voor de start van de Grote Prijs van Duitsland geen stuiver voor zijn kansen in de race. De Brit moest in zijn Mercedes vanaf plek veertien vertrekken omdat zijn auto het de dag ervoor had begeven in de eerste kwalificatiesessie. Maar in de race viel alles op zijn plek. Hij rukte geleidelijk op naar voren en profiteerde maximaal van de uitvalbeurt van zijn grote rivaal Sebastian Vettel van Ferrari. De regerende wereldkampioen, die vrijdag zijn contract bij Mercedes met twee jaar verlengde, won zelfs de race op Hockenheim.



"Wonderen bestaan echt. Het was vrij onwaarschijnlijk dat ik zou winnen, maar je moet altijd geloof blijven houden", zei Hamilton, die na de crash van Vettel als enige van de top vier niet de pitstraat in ging voor vers rubber en zodoende de eerste positie in de schoot kreeg geworpen. "Natuurlijk heeft het team me geweldig geholpen en ik ben geweldig dankbaar. Maar ik geef nooit op, dat weet nu ook iedereen."



Hamilton verdiende 25 punten met zijn vierde zege van dit seizoen en passeerde Vettel weer in de stand van het kampioenschap in de Formule 1. Hij heeft 17 punten meer dan de Duitser, die door zijn uitvalbeurt geen punten scoorde. .



