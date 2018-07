Lotto Soudal neemt na acht jaar afscheid van André Greipel

Greipel telt 153 profzeges, waarvan hij er zes dit jaar veroverde. De sprintbom verdedigde de kleuren van zijn team in de Ronde van Frankrijk, maar moest donderdag tijdens de twaalfde rit de strijd staken.

Lotto Soudal and @AndreGreipel want to inform you that after eight successful years, their collaboration comes to an end. pic.twitter.com/roTXm4WYbk