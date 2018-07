Mathieu van der Poel schrijft alweer geschiedenis met unicum in Nederland

Dat Mathieu van der Poel (23) een fenomeen is, is al langer geweten. In het Orderbos in Apeldoorn schreef hij vandaag nog maar eens geschiedenis: hij kroonde er zich tot Nederlands kampioen mountainbiken, zijn derde nationale titel bij de elite in één seizoen…

In de derde ronde liet Van der Poel de concurrentie achter zich en reed hij solo naar zijn derde Nederlandse titel dit jaar. Hans Becking was de “best of the rest” en Michiel van der Heijden moest genoegen nemen met brons.

In januari was Van der Poel in Surhuisterveen voor het vierde jaar op rij de beste bij het NK veldrijden. Begin juli was hij de beste op de weg in Hoogerheide. Hij is de eerste Nederlander die bij de profs in één jaar de Nederlandse titel wist pakken bij het wegwielrennen, het veldrijden en het mountainbiken.

Na een half uurtje wedstrijd is @mathieuvdpoel dan eindelijk gevlogen op #nkmountainbike in Apeldoorn pic.twitter.com/hxbFuhhBkp — Ad Pertijs (@adpertijs) 22 juli 2018

Oppermachtig. Na 1,5 ronde ging de gashendel open en weg was ie @mathieuvdpoel. #NKMTB2018 pic.twitter.com/uDeglDz2d7 — Anneloes Bijl (@AnneloesBijl) 22 juli 2018