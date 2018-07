Lewis Hamilton boekt onwaarschijnlijke zege, WK-leider Vettel eindigt voor eigen volk in de muur

Lewis Hamilton heeft op verbluffende wijze de Grote Prijs van Duitsland gewonnen. De regerende wereldkampioen begon de race vanaf plek veertien, maar in een door regen ontregelde slotfase vocht hij zich naar de eerste plek. Titelrivaal Sebastian Vettel gleed de muur in terwijl hij de race leidde en pakte geen WK-punten, waardoor Hamilton meteen ook de nieuwe kampioenschapsleider wordt. Stoffel Vandoorne finishte als dertiende.

Sebastian Vettel zal vooraf de druk gevoeld hebben, want de Duitser kon in zijn hele carrière nog maar één keer winnen in eigen land. En dat dateerde al van 2013, toen de GP van Duitsland op de Nürburgring werd gereden. In Hockenheim, waar de race dit jaar werd gereden, was zijn beste resultaat ‘slechts’ een derde plek (2010). Voor Vettel zag het er alvast heel goed uit, want hij mocht vanaf pole position vertrekken terwijl titelrivaal Lewis Hamilton (Mercedes) pas veertiende op de grid was na pech in de kwalificatie. Stoffel Vandoorne vertrok als laatste in zijn McLaren.

Vettel comfortabel...

Vettel ging goed van start en behield de leiding voor Valtteri Bottas (Mercedes), teamgenoot Kimi Räikkönen en Max Verstappen (Red Bull). Het leidende viertal verdween aan de horizon, terwijl Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo (Red Bull), respectievelijk vanaf plek veertien en negentien gestart, zich een weg naar voren baanden. Bij Hamilton ging dat zeer vlot: al na 14 van de 67 rondes lag de Brit op de vijfde plek. Bij Ricciardo ging het iets moeizamer, al stond de Australiër ook op hardere banden. Het zou voor Ricciardo echter niet veel uitmaken, want nog voor halfweg werd zijn Red Bull andermaal getroffen door mechanische pech.

De posities bleven vrijwel ongewijzigd na de eerste pitstops, op één na. Kimi Räikkönen kwam als eerste van de toppers binnen en won zo veel tijd op zijn verse banden dat hij voor Bottas én teamgenoot Vettel weer de baan opkwam. De Fin kwam zo aan de leiding, maar nadat Vettel meermaals zijn ongenoegen uitte over de teamradio - hij verloor op zijn nieuwe banden duidelijk tijd - liet Räikkönen hem voorbij. Vettel leek zo op weg naar een zege in zijn thuisrace, maar de weergoden zouden er anders over beslissen.

Regen zorgt voor spektakel

Met nog 25 rondes op de teller begon het in bocht vier plots te regenen. Enkele rijders - onder wie Max Verstappen - namen de gok en kwamen naar binnen voor een set intermediaterubber, bedoeld voor lichte regen. De regen stopte echter vrijwel meteen, waarna iedereen weer wisselde naar droogweerbanden. Enkele rondes later viel de regen echter op verschillende plekken, waardoor de Hockenheimring in geen tijd een schaatsbaan werd. Räikkönen gleed naast de baan en moest Bottas voorbijlaten, maar voor Vettel werd het helemaal een drama: hij gleed in bocht negen rechtdoor, de muur in. Einde thuisrace voor de WK-leider.

De safety car kwam de baan op om het veld weer samen te brengen. Hamilton leidde intussen de race nadat zowel Bottas als Räikkönen voor verse ultrazachte banden naar binnen waren gekomen. Na de herstart viel Bottas zijn teamgenoot ook aan, maar Hamilton behield de kop. Hoewel Bottas duidelijk sneller was, kreeg hij nadien orders om Hamilton niet te passeren. De Brit won uiteindelijk met enkele seconden voorsprong op Bottas en Räikkönen. Max Verstappen eindigde als vierde, voor thuisrijder Nico Hülkenberg. De resterende punten waren voor Romain Grosjean, Sergio Perez, Esteban Ocon, Marcus Ericsson en Brendon Hartley.

Stoffel Vandoorne kende opnieuw geen makkelijke race en leek halverwege zelfs stil te vallen, maar onze landgenoot kon toch doorrijden. Hij finishte uiteindelijk op een mooie dertiende plek, voor Pierre Gasly, Charles Leclerc en teamgenoot Fernando Alonso.

De volgende race is volgende week al, in Hongarije.

Foto: Uli Deck/dpa