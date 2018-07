Harry Potter-fans, hou je vast. Geheimzinnig personage uit de boeken krijgt eindelijk gezicht in nieuwe film

De trailer voor de nieuwe ‘Fantastic Beasts’-film onthult heel wat over de film. In de eerste film maakten we vooral kennis met Newt Scamander en zijn vrienden, maar nu lijkt het verhaal - en de strijd tegen Gellert Grindelwald - echt op gang te komen. Daarbovenop krijgt een bijzonder personage uit de boeken van Harry Potter eindelijk een gezicht.

Op 16 november komt ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’ in de bioscoop en sta ons toe er nu al naar uit te kijken. In de trailer is te zien hoe Albus Perkamentus aan Newt Scamander vraagt om de strijd tegen Grindelwald op zich te nemen: “Jij moet het zijn.”

Met enkele demonisch uitziende katten en Johnny Depp die een perfect maniakale uitvoering van Gellert Grindelwald lijkt te brengen, zit de sfeer alvast goed. Grindelwald heeft in de film namelijk een schare volgers vergaard met zijn ideeën over ‘zuiver tovenaarsbloed’ en de superioriteit van magische mensen ten opzichte van Dreuzels (niet-magische mensen).

Een populaire theorie onder de fans is dat Albus Perkamentus als jonge man verliefd zou zijn geworden op Gellert Grindelwald, toen nog zijn beste vriend. Het zou om die reden zijn dat Perkamentus in eerste instantie Newt Scamander inschakelt om Grindelwald uit te schakelen, al werd dat nooit echt bevestigd door J.K. Rowling. Die liet echter wel al weten dat ook in deze film het liefdesleven van Perkamentus niet aan bod zou komen.

In de allerlaatste seconden van de trailer zien we nog een oude bekende van Perkamentus opduiken, zij het dan één van wie we tot op heden enkel zijn naam kenden: Nicolas Flamel, de alchemist die De Steen Der Wijzen schiep.