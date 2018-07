Maryna Zanevska verliest dubbelfinale in Boekarest

Maryna Zanevska en de Montenegrijnse Danka Kovinic hebben zondag de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Roemeense Boekarest (gravel/250.000 dollar) verloren.

Zanevska en Kovinic gingen in de eindstrijd de boot in tegen het Roemeense koppel Irina-Camelia Begu en Andreea Mitu in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde een uur en 24 minuten. De 24-jarige Zanevski ging in de Roemeense hoofdstad op zoek naar haar eerste dubbelzege op het WTA-circuit. Eerder verloor ze ook de finales in Marrakech (2014 en 2015) en Rabat (2017). In het enkeltoernooi sneuvelde Zanevska (WTA 166) in de achtste finales nadat ze in de eerste ronde Ysaline Bonaventure (WTA 118) had uitgeschakeld.