Elke Vlaamse werknemer krijgt recht op 125 uur opleidingsverlof

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal elke werknemer in de privésector in Vlaanderen recht hebben op 125 uur opleidingsverlof zonder loonverlies. Dat Vlaams opleidingsverlof is de opvolger van het bestaande systeem van het Betaald Educatief Verlof. Met de hervorming wil Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) werknemers aansporen om te blijven bijleren.

In de dikke stapel beslissingen die de regering-Bourgeois heeft genomen in de nacht van vrijdag op zaterdag zit ook een besluit over de hervorming van het systeem van het Betaald Educatief Verlof. Dat systeem, dat werknemers uit de privésector recht geeft om opleidingen te volgen zonder loonverlies, wordt hervormd tot het Vlaams opleidingsverlof.

Concreet zal elke werknemer in de privé vanaf het schooljaar 2019-2020 recht hebben op 125 uur opleidingsverlof zonder loonverlies. De Vlaamse overheid betaalt daarbij de loonkost terug aan de werkgever.

Win-win

“Het gaat om een win-winsituatie”, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). “Werknemers versterken hun kwaliteiten, werkgevers krijgen beter en productiever personeel en Vlaanderen versterkt zijn economie.” Behalve in een klassieke opleidingsomgeving kan de opleiding in de toekomst ook via werkplek- en afstandsleren.

Anders dan vroeger moet het wel steevast gaan om arbeidsmarktgerichte opleidingen onderworpen aan een beoordelingssysteem óf loopbaangerichte opleidingen passend in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat de betrokken werknemer loopbaanbegeleiding volgde. Alle goedgekeurde arbeidsmarktgerichte opleidingen zullen eenvoudig raadpleegbaar zijn in een online databank.