Radiopresentatrice deelt hoe moeilijk het is om de juiste bikini te vinden

Een badpak of bikini kopen, het staat hoog in het lijstje van vrouwelijke frustraties. Want je ziet er nooit zo slank uit als het model op de foto en het licht in het pashokje helpt meestal ook niet. Of, om het in de woorden van Qmusic-presentatrice Dorothee Dauwe te zeggen: “Fuck you goor kutlicht”.

Dauwe ging afgelopen week bikinishoppen en deelde haar frustratie met haar fans op Instagram: “Vloeken in het paskotje. Dat goor kutlicht ook altijd. Fuck you goor kutlicht. Wensen dat ge die vormen wel had, en die niet. Want dat meisje in het paskotje naast u is toch zo knap. Maar in dat paskot gebeurt hetzelfde. Voor ‘t zelfde geld wil dat meisje evenveel op u lijken als gij op haar”, schrijft ze.

Eind goed al goed: na 73 stuks passen heef Dauwe toch een badpak gevonden waar ze tevreden mee is - ze vindt zelfs dat ze lijkt op Joan, de mooi gevormde vrouw uit de serie ‘Mad Men’. “Moraal van het verhaal: er zijn ergere dingen dan niet van de eerste keer het juiste badpak vinden. In iedereen schuilt een Joan van Mad Men. Of een ander heet personage uit eender welke serie.”

Dauwe is niet de eerste beroemdheid die haar frustratie over badpakken uit op Instagram. Enkele maanden geleden deelde ook Evi Hanssen haar onzekerheid in het pashokje toen ze een badpak ging kopen.