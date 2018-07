Twintigduizend bezoekers voor Rock Herk: “Best mogelijke editie die we konden hebben”

Herk-de-Stad - De organisatoren van Rock Herk kijken tevreden terug naar een geslaagde editie van het tweedaagse muziekfestival. Maar liefst 20.000 bezoekers zakten vrijdag en zaterdag af naar Herk-de-Stad voor de zesendertigste editie, met op de affiche onder meer Triggerfinger en Arsenal. Het was het vierde jaar op rij dat het alternatieve festival helemaal uitverkocht was.

“Het was de best mogelijke editie die we konden hebben”, zo reageerde organisator Maarten Ruelens. “We hadden goed weer, er waren geen incidenten en het was een goede line-up.”

Om de temperatuur op de terreinen van het Olmenhof in Herk-de-Stad draaglijk te houden was er een vernevelaar voorzien, werd er zonnebrandcrème uitgedeeld en kregen de bezoekers twee flesjes water voor één drankbonnetje.

De uittocht van de concertgangers zaterdagavond en de kampeerders zondagochtend verliep zonder problemen. De organisatoren moedigden de kampeerders ook aan om hun afval op de camping zelf op te ruimen. Aan de opruimactie deed één derde van de 1.500 kampeerders mee. Zij kregen een gratis ontbijt als ze een vuilniszak vol hadden.

