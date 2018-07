Schauvliege stelt gerust: “Er is voldoende drinkwater, zelfs als droogte blijft duren”

Brussel - Zelfs als de droogte in ons land nog weken zou aanhouden, zullen we niet zonder kraantjeswater vallen. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) gezegd in VTM Nieuws. “Mensen moeten zich geen zorgen maken”, zei ze er.

Het wordt een bijzonder warme week, met temperaturen boven de 30 graden en vermoedelijk zonder ook maar één druppel neerslag. Een hittegolf, met andere woorden, en de al zo lang aanhoudende droogte blijft gewoon duren.

Meerdere gemeenten en weermannen en -vrouwen raden de mensen dan ook aan om spaarzaam te zijn met leidingwater. Het gazon sproeien met drinkwater wordt bijvoorbeeld afgeraden. Maar het is niet zo dat er een tekort aan drinkwater dreigt, stelt bevoegd minister Joke Schauvliege gerust in VTM Nieuws. “Mensen moeten zich geen zorgen maken. Er is voldoende voorraad.”

De aanbevelingen voor burgers zijn louter preventieve maatregelen, aldus de minister. “Om ervoor te zorgen dat er over twee à drie maanden nog water uit de kraan blijft komen.”

Schauvliege maakt van de gelegenheid gebruik om de Belgen aan te moedigen om meer na te denken. “We moeten veel verstandiger omspringen met drinkwater. Het gazon sproeien met water uit de kraan is eigenlijk onverantwoord.”

Omdat landbouworganisaties haar de voorbije week gevraagd hadden of de droogte erkend kon worden als landbouwramp, heeft Schauvliege beslist om de procedure daarvoor in te zetten. “Maar we moeten daar wel de adviezen van experten voor hebben. Zo moet vastgesteld worden dat het gaat om een uitzonderlijke droogte. Daar hebben we het KMI voor.”