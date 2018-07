Dochter van Robin Williams deelt een emotionele boodschap

De zomer is een moeilijke periode voor Zelda Williams, de dochter van acteur Robin Williams. Niet alleen herdenkt ze op 21 juli de verjaardag van haar vader, in augustus zal het ook vier jaar geleden zijn dat hij overleed. Deze weken worden dan ook overschaduwd door verdriet, schrijft ze in een emotionele boodschap op Instagram.

“Het is die tijd van het jaar weer. Iedereen die verlies heeft gekend, kent de pijn van bepaalde herdenkingen, momenten die zo veel herinneringen met zich meebrengen dat ze alles overschaduwen, hoe je je er ook op voorbereidt of probeert ze te vermijden”.

Zelda laat weten dat ze zich liever afzondert in deze periode en dat ze het soms moeilijk heeft met vreemden die haar laten weten hoe erg ze haar vader missen. “Beschouw dit als mijn antwoord, voor ik mijn tijd neem om hem in alle rust te herdenken. Dank je om van hem te houden. Dank je om hem en zijn levenswerk te steunen. Dank je om hem te missen. Ik mis hem ook. Als je iets voor hem wil doen, doe vrijwilligerswerk voor daklozen, maak een hulppakket voor hen en geef het in zijn naam. Hij zou dat geweldig gevonden hebben. Maar vooral: lach en wees vriendelijk. Vloek veel en doe het creatief. Elke keer als je dat doet, is hij ergens in dit universum aan het giechelen met je. Gelukkige verjaardag, Poppo. Ik mis je elke dag, maar vooral op deze dagen.”

Robin Williams overleed vier jaar geleden. Hij benam zichzelf van het leven na een strijd tegen Lew Body Dementie (LBD), een vorm van dementie die onder meer angstaanvallen, paranoia, geheugenverlies en concentratiestoornissen veroorzaakt. Hij liet drie kinderen en een vrouw, Susan Schneider, achter.