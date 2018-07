Vandoorne op de wip bij McLaren?

In Hockenheim gonst het van de verontrustende geruchten rond de toekomst van Stoffel Vandoorne. Hij zou bij McLaren vervangen worden door de Spanjaard Carlos Sainz. De West-Vlaming was het hele weekend allerlaatste en start vanmiddag om 15u10 als voorlaatste, enkel omdat Daniel Ricciardo naar achter werd gezet wegens een motorwissel.

Vandoorne zelf treft weinig schuld, daar zijn vriend en vijand het over eens. Ee mysterieus probleem in zijn bolide raakt maar niet opgelost. De kloof met teammaat Fernando Alonso bedraagt in Hockenheim ...