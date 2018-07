Max Verstappen als enige plankgas door bocht 1

Max Verstappen (Red Bull-Renault) begint straks om 15u10 als vierde aan de Grote Prijs van Duitsland. In zijn laatste snelle ronde van de kwalificaties was Verstappen de eerste F1-rijder ooit die plankgas door bocht 1 ging.

Voor Verstappen starten Sebastian Vettel (Ferrari) op pole, Valtteri Bottas (Mercedes) en Kimi Raikkonen (Ferrari). Wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) viel stil nadat hij hard over een kerbstone was gevlogen en moet als veertiende starten. Opnieuw een inhaalrace dus voor de Brit.

Verstappen: “De hele eerste sector van het circuit was goed. Maar in sector 2 komen we in de kwalificaties power tekort. Daar hebben Mercedes en Ferrari een motor-modus die wij niet hebben. Vandaar de kloof van 6 tienden met Vettel. De power van Ferrari is overduidelijk, als je kijkt hoe snel ook Haas en Sauber (de andere teams met Ferrari-motoren, nvdr) zijn. In mijn laatste ronde ben ik volgas door bocht 1 gegaan. Dat was leuk, ik denk niet dat iemand anders dat gedaan heeft. Ikzelf ook niet in mijn vroegere ronden. Je wil niet crashen in het begin van de kwalificaties, en dus bouw je het geleidelijk op.”

In de race start Verstappen op één plaatsje van het podium. Dat wordt dan ook het doel. “In de race kunnen ze die power mode niet gebruiken en dat brengt ons wat dichter. We zullen zien of dat genoeg is”, zei Verstappen, die vrijdag in de vrije trainingen de snelste ronde liet optekenen. Hoewel het koeler is dan vrijdag, kan Hockenheim bandenproblemen opleveren voor sommige teams. Die hielpen Verstappen drie weken geleden in Oostenrijk aan de overwinning.