Kate en William vieren verjaardag van prins George met nieuwe foto

Vijf jaar wordt hij, de kleine prins George, en dat viert het Britse hof door een foto van het jongetje te delen waarop hij enthousiast zijn tanden bloot lacht.

Het is ondertussen traditie geworden dat prins William en Kate de verjaardag van hun kinderen vieren door een nieuwe foto te delen op sociale media. Deze foto aan het kleine prinsje George werd gemaakt door Matt Porteous, die ook enkele familiefoto’s maakte toen prins Louis gedoopt werd. Deze foto is wellicht op dezelfde dag gemaakt, tijdens de privé-receptie in Clarence House.

“De Hertog en Hertogin van Cambridge zijn erg blij een nieuwe foto te delen van prins George ter ere van zijn vijfde verjaardag - dankjewel aan iedereen voor de fijne berichtjes”

Voor wie wil zien hoe groot het jongetje alweer geworden: dit was de foto waarmee vorig jaar zijn vierde verjaardag gevierd werd.