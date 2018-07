Amper 25 jaar en al alles gewonnen: de prijzenkast van wereldkampioen Varane is ronduit indrukwekkend

Frankrijk kroonde zich een week geleden tot wereldkampioen. Rots in de branding achteraan was Raphaël Varane. De nog steeds maar 25-jarige verdediger van Real Madrid presteerde op een hoog niveau in Rusland en mag alweer een trofee op zijn palmares schrijven. Dat palmares is ondertussen ellenlang, want de jonge verdediger is een ware slokop als het op trofeeën aankomt.