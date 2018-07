Nico Rosberg over 'wanhopige' Lewis Hamilton: "Zo'n lichaamstaal heb ik nog nooit bij hem gezien"

Voormalig Mercedes F1-teamgenoot Nico Rosberg is verrast door het gedrag van Lewis Hamilton de voorbije twee raceweekends. Hamilton moest gisteren plots zijn F1-bolide met technische problemen aan de kant zetten en vertoonde een gedrag dat Rosberg nooit bij hem gezien heeft, iets waarover Rosberg zich naar eigen zeggen zorgen maakt.

Het was het beeld van de kwalificatie gisteren, Lewis Hamilton die wanhopig probeerde om zijn Mercedes F1-bolide vooruit te duwen en vervolgens compleet teleurgesteld naast zijn wagen zat. Het was ook zijn voormalige teamgenoot Nico Rosberg opgevallen, die zich zorgen maakt over de wanhoop die Hamilton uitstraalde.

"Het is iets waarover ik me wat zorgen maakt," zei Nico Rosberg als analist op 'Sky Sports'. "Ik heb zo'n lichaamstaal nog nooit bij hem gezien."

"We zagen het een eerste keer in Silverstone en nu opnieuw maar dan voor een erg lange tijd, ongeloof of zoiets."

Lewis Hamilton staat ervoor bekend om wat te 'klagen' over de boordradio wanneer het tegenzit maar de manier waarop Hamilton zich gisteren tijdens de kwalificatie gedroeg, dat hebben we nog niet gezien bij de Brit.

"Uiteraard is zoiets moeilijk te verduren, maat het is een nieuwe lichaamstaal bij hem, ik heb dat nog nooit bij Lewis gezien."

"Dit is een enorme tegenslag voor hem," ging Rosberg verder. "Vettel rijdt daar vooraan en vliegt vooruit in zijn wagen, hij is absoluut favoriet om de race te winnen en Lewis moet opnieuw ergens achteraan starten. Het zal een moeilijke race voor hem worden."

