Temperaturen bereiken 30 graden, en dat zal een week zo blijven: “Op weg naar een hittegolf”

We beginnen zondag aan de warmste week van het jaar. De voorspellingen zeggen dat het bijna elke dag minstens 30 graden wordt. ”We zijn op weg naar een hittegolf”, zegt weerman Frank Deboosere.

Het wordt zondag zonnig en warm met in de loop van de dag enkele wolkenvelden vanaf het noordwesten van het land. Het kwik klimt naar 23 of 24 graden aan zee en op de Ardense hoogvlakten, en naar 28 tot 30 graden in de meeste andere streken.

“De volgende nachten zullen we het geleidelijk aan warmer voelen worden”, zegt weerman Frank Deboosere. “Dinsdag en de dagen erna wordt het elke dag 30 graden en meer in het binnenland. ’s Nachts verwachten we minima rond 20 graden, wat moeilijk wordt om te slapen. Met andere woorden: we stevenen af op een hittegolf, het is de warmste week van het jaar.”

Aan de droogte lijkt pas zaterdag een einde te komen. “We moeten dus nog steeds zuinig zijn met water, behalve om zelf te drinken”, aldus Deboosere.