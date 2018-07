Belgische man verdronken in Balatonmeer in Hongarije

Een Belgische man is verdronken in het Balatonmeer in Hongarije. Hij zou vrijdag samen met drie anderen van een zeilschip in het meer gesprongen zijn. Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden, maar zegt nog niets te weten over de omstandigheden.

Volgens Hongaarse media was een 50-jarige Belgische man vrijdag van een zeilschip gesprongen in het Balatonmeer, samen met drie anderen, maar niet terug bovengekomen. Er werd daarom meteen een zoekactie op poten gezet met bootjes en helikopters. Na meer dan een dag zoeken werd die actie stopgezet en werd de man dood verklaard. Het lichaam van de man werd nog niet gevonden.

De zoekactie was moeilijk omdat de mensen in de zeilboot die niet tot stilstand hadden gebracht na de sprong, waardoor het voor de hulpdiensten erg moeilijk was om te bepalen waar de Belg precies in het water gesprongen was.

“De man is verdronken”, bevestigt Buitenlandse Zaken aan onze redactie. “Vermoedelijk is dat zaterdag gebeurd. Maar over de omstandigheden weten wij nog niets. Daarvoor moeten we wachten op de Hongaarse autoriteiten.”

Volgens Hongaarse media hadden de mannen alcohol geconsumeerd op het moment van de sprong. Of de verdrinking daar een gevolg van heeft, is onduidelijk.

Het was het tweede dodelijk ongeval in het meer dit jaar.