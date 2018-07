Toerisme Vlaanderen klaagt censuur van Facebook aan in open brief aan Mark Zuckerberg

In een filmpje dat Toerisme Vlaanderen zondag lanceert, is te zien hoe de “naaktpolitie” voorkomt dat de bezoekers van het Rubenshuis naar het naakt in de schilderijen van bekende Vlaamse schilders zoals Rubens kijken. Het gaat om een ludieke actie tegen de censuur van Facebook.

De bedoeling van Toerisme Vlaanderen is het beleid van Facebook aan te klagen dat meesterwerken van Vlaamse schilders zoals Rubens, Bruegel en Van Eyck censureert, omdat er naakte figuren op voorkomen. Toerisme Vlaanderen heeft samen met een netwerk van musea en culturele instanties ook een open brief aan Mark Zuckerberg geschreven waarin deze vorm van artistieke censuur wordt aangeklaagd.

Blijkbaar zijn sociale media zoals Facebook niet in staat om een onderscheid te maken tussen pornografisch bloot en naakt in de kunst en worden naakte figuren in de schilderijen van de Vlaamse Meesters genadeloos weggecensureerd. Dat wil de Vlaamse toerismepromotor aanklagen. Het ludieke filmpje toont hoe “naaktkijkers” met een Facebookaccount vriendelijk - doch dwingend - verzocht worden om het museum te verlaten. Met de stunt, geregistreerd met verborgen camera, én een open brief stuurt Vlaanderen een uitnodiging naar Facebook om dit samen op te lossen.

“Bijzonder jammer”

“Onze Vlaamse Meesters verleiden elk jaar honderdduizenden mensen om Vlaanderen te bezoeken en daar zijn we bijzonder trots op”, zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. “Met ons meerjarenprogramma rond Rubens, Bruegel en van Eyck dat in 2018 van start is gegaan, mikken we tegen eind 2020 op drie miljoen cultuurminnende bezoekers. Helaas is het promoten van ons unieke cultureel erfgoed vandaag niet mogelijk via de meest populaire sociale media. Onze kunst wordt geklasseerd onder de noemer onfatsoenlijk en zelfs pornografisch. Dat is bijzonder jammer.”

“Zouden we niet beter eens op de koffie komen? “, zo richt Toerisme Vlaanderen zich rechtstreeks tot Facebookbaas Mark Zuckerberg in de open brief. “Dan bespreken we hoe we onze Vlaamse Meesters een plek geven op uw platform. Een plek die ze verdienen. Want, weet u, kunst verbindt, net zoals sociale media. Zat Peter Paul Rubens toentertijd op Facebook, hij zou bijzonder veel volgers op zijn fanpagina gehad hebben.”

De open brief aan Mark Zuckerberg:

Geachte heer Zuckerberg,

Onfatsoenlijk. Zo worden de borsten, billen en cherubijen van Peter Paul Rubens genoemd.

Niet door ons, wel door u.

De geschilderde blote billen en borsten van onze kunstenaar stoten u namelijk tegen de, wel ja, borst. Wij ondervonden dat Facebook systematisch kunstwerken van onze geliefde Peter Paul Rubens weert. Ook al moeten we daar stiekem om lachen: uw culturele censuur maakt ons leven moeilijk.

We willen onze Vlaamse Meesters en Vlaanderen als dé uitgelezen plek om hun kunst te ontdekken, immers graag tonen op uw platform. Omdat ook kunstminnaars Facebook gebruiken. Omdat we kunstminnaars dankzij jullie op verschillende continenten kunnen aanspreken.

Zouden we niet beter eens op de koffie komen? Dan bespreken we hoe we onze Vlaamse Meesters een plek geven op uw platform. Een plek die ze verdienen. Want, weet u, kunst verbindt, net zoals sociale media. Zat Peter Paul Rubens toentertijd op Facebook, hij zou bijzonder veel volgers op zijn fanpagina gehad hebben.

Denkt u met ons mee hoe dat anders kan? Zodat iedereen in de wereld kan meegenieten van de wonderbaarlijke penseelstreken van Rubens en andere Vlaamse Meesters. We vervangen in dat geval die koffie graag door een fris Belgisch biertje.

Tot snel,

Toerisme Vlaanderen samen met een netwerk van musea en culturele instanties.