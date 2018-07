Nederlaag tegen Rode Duivels kwam hard aan bij Neymar: “Ik wilde geen bal meer zien”

Ze waren de grote favoriet om het WK voetbal in Rusland te winnen, maar dat was buiten Kevin De Bruyne, Eden Hazard en co gerekend. Het Brazilië van Neymar ging in de kwartfinale genadeloos onderuit tegen onze Rode Duivels en dat kwam hard aan, vertelt de sterspeler in een interview met AFP.

Foto: Photo News

Voor veel Belgen was de wedstrijd tegen Brazilië hét moment van het afgelopen WK. Als leeuwen streden de Rode Duivels, met lijf en leden gooiden ze zich voor elke gevaarlijke Braziliaanse poging. En als je dan Kevin De Bruyne hebt om met een prachtdoelpunt de wedstrijd voor je te winnen, komt het helemaal goed.

Grote afwezige in die kwartfinale was Neymar. De Braziliaanse sterspeler stond wel op het veld, maar kwam amper in het spel voor. Met dank aan Thomas Meunier, zijn ploegmaat bij PSG.

“Na die nederlaag wilde ik geen bal meer zien”, vertelt Neymar er nu over in een interview met AFP. “Ik wilde geen wedstrijd meer bekijken. Voetbal bekijken was echt niet wat ik wilde.”

In het interview zegt Neymar uit te kijken naar het nieuwe seizoen. Dat lijkt hij aan te vatten bij PSG, ondanks hardnekkige geruchten over een transfer naar Real Madrid - “allemaal speculatie”. “We hebben een voetballegende binnengehaald (de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon, nvdr) die al zijn ervaring zal meebrengen. Dat zal ons het komende seizoen enorm helpen.”

Kort ging hij ook in op vragen over zijn theatrale gedrag op het WK, waar veel mensen hem beschuldigden van overdreven veel gaan liggen en doorrollen na tackles. “Ik ben niet naar het WK gegaan om trappen te krijgen”, zegt hij daarover. “En ik kan niet op hetzelfde moment de scheidsrechter zijn als spelen, maar soms zou ik dat wel willen.”