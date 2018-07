Liefhebbers van Toblerone halen opgelucht adem: chocoladereep keert terug naar originele vorm

Fans van de wereldberoemde chocoladereep Toblerone halen opgelucht adem. De fabrikant van de reep heeft beslist om Toblerone in het Verenigd Koninkrijk binnenkort weer in origineel formaat te produceren.

Twee jaar geleden besliste Mondelez, de fabrikant van Toblerone, het gewicht van twee soorten repen te verlagen door de typische ‘torentjes’ van de chocolade te halveren. Dat deed de fabrikant door de ruimte tussen twee torentjes opmerkelijk te verbreden. De reden lag volgens de fabrikant bij duurder geworden grondstoffen.

Er kwam toen heel wat kritiek op die aanpassing, vooral omdat de prijs van de repen hetzelfde bleef, maar in een verpakking wel 50 gram minder chocolade zat. Klanten voelden zich bedrogen: de verpakking zag er hetzelfde uit, de prijs bleef ook gelijk, maar eens de verpakking werd geopend, bleek dat er minder chocolade was.

Er was op een bepaald moment zoveel kritiek op die verandering, dat in 2016 door de Britten meer gesproken werd over Toblerone dan over de Amerikaanse verkiezingen die gewonnen werden door Trump.

“Bowie dood, een Brexit, Trump… Net nu ik dacht dat 2016 niet slechter kon worden, veranderen ze de Toblerone”, was een van de kritieken op Twitter. Of ook: “De reep ziet er nu meer uit als een fietsenrek”“

De aanhoudende kritiek heeft blijkbaar geholpen. Mondelez heeft beslist om terug te keren naar het originele formaat. Of de prijs van de repen dan ook zal stijgen, is nog niet duidelijk. Wel zullen de repen zwaarder worden. Die van 150 gram stijgen niet opnieuw naar 170 gram, maar naar 200 gram.

“De nieuwe vorm was niet het perfecte antwoord op lange termijn”, reageert Mondelez op de beslissing om naar de originele vorm terug te keren.

“God bestaat”

Twitteraars zijn alleszins in de wolken. De reacties variëren van “Vergeet de Brexit, Toblerone krijg z’n originele vorm terug” of “Tobleronerepen zullen er niet langer uitzien als een straat vol gebombardeerde huizen.” of “God bestaat”.

Toblerone is de bekendste Zwitserse chocolade dat vooral bekend is om z’n driehoekige torentjes. De torentjes staan symbool voor een bergketen.