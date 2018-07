OverKop-huis in Genk helpt jongeren met psychische problemen: “Jongeren kampen steeds meer met eenzaamheid”

Genk - “Ik ben zwaar gepest. Om wie ik was, hoe ik eruitzag, omdat ik niet de juiste kleren droeg… Het was moeilijk om er met mijn ouders over te praten, ik wilde hen ook sparen. Maar hier kon ik mijn hart luchten. Ik ben gekomen en blijven hangen”, lacht Dylan (21), één van de zeventig jongeren met psychische problemen die ze sinds een half jaar helpen in het Genkse OverKop-huis.

Terwijl we samenzitten in een van de twee discrete gesprekskamertjes van OverKop, steekt een jonge gast even zijn gezicht binnen. Of hier ergens het toilet is? Om snel weer weg te zijn als hij ziet dat ...