Anak Verhoeven klimt naar derde plaats op WB muurklimmen in Briançon

Anak Verhoeven is zaterdag op de derde plaats geëindigd in de leadcompetitie op de Wereldbekermanche muurklimmen in het Franse Briançon. Onze landgenote moest in de finale enkel de duimen leggen voor de Sloveense Janja Garnbret en de Oostenrijkse Jessica Pilz, die beiden de top bereikten. Daar slaagde de 22-jarige Verhoeven net niet in.