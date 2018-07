Tim Wellens wordt zevende in eigen GP, Louis Vervaeke zegeviert

Sint-Truiden -

Louis Vervaeke (Team Sunweb) heeft zaterdag in Sint-Truiden de Grote Prijs Tim Wellens gewonnen. Na 136 kilometer kwam de 24-jarige Oost-Vlaming licht afgescheiden over de finish. Zijn Nederlandse teamgenoot Mike Teunissen werd op drie seconden tweede. Kenneth Vanbilsen was op 22 seconden de snelste van een omvangrijke achtervolgende groep. Tim Wellens werd zevende in de kermiskoers die zijn naam draagt.