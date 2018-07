Regering-Michel pikt de begrotingsdraad weer op in Hertoginnedal

Het kernkabinet heeft zaterdagavond opnieuw vergaderd over de begroting. Zondag zitten de regeringsleden weer samen, zo werd na afloop van de vergadering vernomen.

De premier en zijn topministers trokken zaterdag na het defilé voor de Nationale Feestdag naar Hertoginnedal. Op de agenda staat de zoektocht naar 2,6 miljard euro om de begroting op de rails van de afspraken met de Europese Commissie te houden en de temen maatregelen in het kader van een arbeidsdeal.

Andere thema’s die mogelijk ook deel zullen uitmaken van een zomerakkoord zijn de vervanging van de F-16’s, een oplossing in het dossier Arco/Belfius en de toelating van een vierde speler op de telecommarkt.

Officieel moet België haar huiswerk pas in oktober indienen, maar de regering wil de klus graag voor de start van het zomerreces klaren. Nadien zal de aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober veel aandacht en energie opslorpen.

Problematische cijfers

Uit goede bron verneemt persagentschap Belga dat bepaalde cijfers van Financiën problematisch blijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voorafbetalingen van de vennootschapsbelastingen. De regering heeft de belastingvermeerdering verhoogd voor bedrijven die geen voorafbetalingen doen, maar de vraag is in hoeverre de verhoging van de voorafbetalingen al dan niet structureel is of eerder toe te schrijven valt aan de voorziene sancties.

Naast de begroting mikt de regering-Michel ook op een akkoord over de arbeidsdeal. Met die deal wil Michel iets doen aan de mismatch op de arbeidsmarkt tussen het hoge aantal vacatures en de lage werkzaamheidsgraad.