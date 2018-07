Onoplettende Sagan krijgt urine van collega over zich heen

Als sprinter kent Peter Sagan als geen ander het belang van een collega langs de juiste kant te passeren. Maar tijdens de veertiende Touretappe liet de groenetruidrager zich danig verrassen door Heinrich Haussler, die van de afdaling gebruikmaakte om even te plassen. Dat had de Slowaakse wereldkampioen echter niet door waardoor hij langs de foute kant voorbij raasde en urine van zijn collega over zich heen kreeg.