Italiaan Cecchinato treft Argentijn Pella in finale ATP Umag, Frans-Italiaanse eindstrijd in Bastad

De Italiaan Marco Cecchinato (ATP-27) heeft zich zaterdag in het Kroatische Umag (501.345 euro) voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi.

Cecchinato nam in zijn halve finale met 6-2 en 6-1 de maat van de Argentijnse qualifier Marco Trungelliti (ATP-188). De 25-jarige Italiaan stond 1 uur en 6 minuten op de gravelbaan.

In de tweede ATP-finale uit zijn loopbaan neemt de gravelspecialist het op tegen de Argentijn Guido Pella (ATP-72), die het Nederlandse zesde reekshoofd Robin Haase (ATP-38) in drie sets vloerde. In april boekte Cecchinato in Boedapest zijn eerste en enige eindzege op het ATP-circuit.

De Italiaan verraste op Roland-Garros door achtereenvolgens David Goffin (ATP-11) en Novak Djokovic (ATP-10) te kloppen. De halve finales waren uiteindelijk het eindstation.

Gasquet en Fognini plaatsen zich voor finale ATP Bastad

De Fransman Richard Gasquet (ATP-29) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad (gravel/501.345 euro).

De 32-jarige Gasquet, het vierde reekshoofd in Bastad, nam in twee sets de maat van de Zwitserse ‘lucky loser’ Henri Laaksonen (ATP-148). Na 1 uur en 12 minuten stonden de 6-2 en 6-3 setstanden op het scorebord.

De Fransman kan zondag zijn zestiende ATP-titel van zijn carrière boeken, zijn tweede van het seizoen na zijn eindzege in ‘s Hertogenbosch in juni. In de finale neemt Gasquet het op tegen de Italiaan Fabio Fognini (ATP-15), die de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP-33) in drie sets klopte in de halve eindstrijd.

Gasquet en derde reekshoofd Fognini stonden in het verleden drie keer tegenover elkaar. De Fransman leidt in de onderlinge confrontaties met 2-1.