Maryna Zanevska stoot door naar dubbelfinale op WTA Boekarest

Maryna Zanevska en de Montenegrijnse Danka Kovinic hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Roemeense Boekarest (gravel/250.000 dollar).

Zanevska en Kovinic klopten in de halve finales de Roemeense tandem Mihaela Buzarnescu en Raluca Olariu, die het topreekshoofd vormden. Na 1 uur en 8 minuten stonden de 6-4 en 6-1 setstanden op het scorebord. In de finale wacht met Irina-Camelia Begu en Andreea Mitu opnieuw een Roemeens koppel.

De 24-jarige Zanevski gaat in de Roemeense hoofdstad op zoek naar haar eerste dubbelzege op het WTA-circuit. Eerder verloor ze de finales in Marrakech (2014 en 2015) en Rabat (2017).

In het enkeltoernooi sneuvelde Zanevska (WTA-166) in de achtste finales nadat ze in de eerste ronde Ysaline Bonaventure (WTA-118) had uitgeschakeld.

Enkelfinale tussen Lets topreekshoofd Sevastova en Kroatische Martic

Het Letse topreekshoofd Anastasija Sevastova (WTA-22) en de Kroatische Petra Martic (WTA-60) hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Boekarest (250.000 dollar).

De 28-jarige Sevastova profiteerde van de opgave van Polona Hercog (WTA-90), het achtste reekshoofd. Het Letse topreekshoofd won de eerste set met 6-1, waarna de Sloveense er de brui aan gaf. Sevastova stond amper 32 minuten op het gravel.

Martic, het vierde reekshoofd in de Roemeense hoofdstad, had tegen thuisspeelster Mihaela Buzarnesca (WTA-25) 1 uur en 44 minuten nodig om zich voor de finale te plaatsen. Met tweemaal 6-4 legde de Kroatische het tweede reekshoofd over de knie.

Sevastova gaat zondag in de finale op zoek naar revanche voor haar verloren finale van 2016. Op haar palmares staan met Mallorca (2017) en Oeiras (2010) voorlopig twee WTA-titels. De 27-jarige Martic kon nog geen WTA-toernooi winnen, maar leidt in de onderlinge duels wel met 1-0. Op het Parijse gravel van Roland-Garros versloeg ze in 2017 de Letse met tweemaal 6-1.