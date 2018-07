Honderden festivalgangers brengen prachtig eerbetoon aan Avicii op Tomorrowland

Meer dan tweehonderd Zweedse fans hebben zaterdag op Tomorrowland een prachtig eerbetoon gebracht aan hun overleden landgenoot Avicii. Vlak bij het hoofdpodium rolden ze een metersgrote Zweedse vlag uit met het gezicht van de wereldberoemde dj op.

Op Tomorrowland zijn ze Tim Bergling, beter bekend als de wereldberoemde dj Avicii, nog lang niet vergeten. Dat was de eerste dag van het populaire dancefestival al duidelijk. Toen was er een ingetogen herdenking op de Bridge of Tomorrow, een deel van Tomorrowland.

Iets grootser pakten honderden Zweedse fans het zaterdag aan. Vlak bij het hoofdpodium rolden zij, tijdens het optreden van Nicky Romero, een metersgrote Zweedse vlag uit met het gezicht van de wereldberoemde dj op.

De Zweedse topdj en producer Avicii stapte in april dit jaar op 28-jarige leeftijd uit het leven.

Video: Dorien Ruymbeke

Zweedse fans brachten op Tomorrowland een prachtig eerbetoon aan Avicii. Foto: evdg