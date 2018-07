Vier doden en vier zwaargewonden bij kettingbotsing met minstens 10 wagens

Bij een zwaar ongeval op de snelweg nabij de stad Heilbronn in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn vier mensen om het leven gekomen en vier anderen zwaar verwond. Dat deelde een politiewoordvoerder mee. Op de A81 tussen Ahorn en Boxberg waren zaterdag minstens tien auto’s op elkaar ingereden.

Een politiewoordvoerder sprak op de plaats van het ongeval van “een enorme ravage en erg complex incident”. Wat tot de kettingbotsing heeft geleid, is nog niet duidelijk. Ook over het aantal lichtgewonden is nog niets bekend. Verschillende betrokkenen werden ter plaatse verzorgd.

De politie was rond 16.00 uur naar de plaats van het ongeval geroepen. Naar verluidt zijn een honderdtal manschappen van de hulpdiensten, politie en brandweer aanwezig. Drie reddingshelikopters en een politiehelikopter zijn ter plekke. De A81 zal in de richting van Heilbronn nog enkele uren afgesloten zijn.