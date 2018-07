Ferrari-baas treedt terug door complicaties na operatie

Ferrari heeft vandaag via een persbericht bevestigd dat Sergio Marchionne zijn functie als president van het Italiaanse merk neerlegt. Marchionne was naast grote baas bij Ferrari ook het hoofd van de overkoepelende Fiat-Chrysler Groep.

Marchionne liet onlangs een schouderoperatie uitvoeren maar heeft sindsdien complicaties. Normaal zou de Italiaan later dit jaar zijn functie neerleggen maar zijn gezondheidsproblemen leiden er nu toe dat hij zijn functie sneller dan verwacht neerlegt.

"De raad van bestuur van Ferrari NV heeft vandaag tijdens een vergadering met groot verdriet vernomen dat voorzitter en CEO Sergio Marchionne niet in staat is om zijn werk te hervatten. Onze gedachten zijn bij Sergio Marchionne en zijn familie en we zijn dankbaar voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan Ferrari."

John Elkann zal de functie van voorzitter op zich nemen terwijl Louis Camilleri de taak van CEO op zich neemt.

