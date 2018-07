Liam Everts tweede na eerste dag op EK

Liam Everts (13) zit op schema om een medaille te pakken in de EK-finale 85cc in Tsjechië. De Lummenaar, zoon van tienvoudig wereldkampioen Stefan, werd zaterdag tweede in de eerste reeks in Loket, na een schitterende strijd met de Zuid-Afrikaan McLellan, de Spanjaard Sanchez en de Nederlander Karssemakers.

De posities veranderden constant vooraan na tal van paseermaneuvers. Uiteindelijk moest Everts jr. alleen buigen voor McLellan. “Ik had in het begin toch wel wat last van zenuwen”, bekende Liam ...