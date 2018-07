Stoffel Vandoorne na nieuwe teleurstelling: "Ik ben niet verleerd hoe ik moet rijden"

Het was opnieuw een erg teleurstellende kwalificatie voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne. Op de Hockenheimring geraakte hij opnieuw niet verder dan de traagste tijd. De problemen met zijn F1-bolide blijven aanhouden en raken maar niet opgelost.

"De situatie vandaag was dezelfde als in Silverstone," blikt Vandoorne terug op zijn kwalificatie. "Sindsdien zijn we met enige marge de traagste wagen en ook vandaag en gans het weekend tot dusver zijn we dat. Het is frustrerend want we hebben heel wat onderdelen op de wagen vervangen en geprobeerd om zo de problemen op te lossen. We zijn er echter nog niet in geslaagd om een oplossing te vinden."

De druk op Vandoorne en de kritiek op zijn slechte prestaties nemen toe. Vandoorne zelf beseft dit ook al meent hij dat ook het team zelf met de handen in het haar zit omdat het de problemen met zijn McLaren MCL33 maar niet opgelost krijgt.

"Ik ben zeker en vast niet vergeten hoe ik moet rijden. Fernando en ikzelf rijden met een gelijkaardige specificatie van de wagen maar op de data zien we enkel problemen bij mij. Het team heeft al enorm veel werk en energie gestoken in het vervangen van heel wat onderdelen. Het ziet er echter naar uit dat we geen vooruitgang boeken. Het team bekijkt de verschillende mogelijkheden die we nog hebben. Een oplossing vinden voor het probleem is nu onze prioriteit."

"Morgen heb ik niets te verliezen, ik kan alleen maar vooruitgang boeken en hopelijk kunnen we nog iets uit de wagen halen," besloot Vandoorne.

