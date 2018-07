Prins Charles toont persoonlijke spullen, waaronder babyfoto van prins George

In de Ball Supper Room van Buckingham Palace kunnen fans van de Windsors het persoonlijke leven van prins Charles bekijken. De prins van Wales stelt meer dan honderd persoonlijke items, waaronder foto’s en schilderijen, tentoon.

Naast vooral veel schilderijen is het opvallendste item in de collectie een nooit eerder vertoonde foto van prins Charles, prins William en diens pasgeboren zoon prins George, genomen in 2013. In de collectie zitten ook een aantal foto’s van de huwelijken van zijn kinderen, prins Harry en prins William, en een nooit eerder vertoond portret van Charles’ vrouw Camilla Parker-Bowles.

“De prins van Wales is een grote kunstliefhebber”, zegt Vanessa Remington, curator van de koninklijke schilderijen. “Deze tentoonstelling moet die passie aan het publiek tonen”. Nog enkele pronkstukken van de tentoonstelling: een paviljoen van twee meter hoog uit cederhout en de jas die Napoleon droeg in 1815 tijdens de slag bij Waterloo.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE