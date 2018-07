Spanjaard Fraile wint veertiende etappe in de Tour, Stuyven ziet indrukwekkende aanval net niet beloond

Jasper Stuyven is er net niet in geslaagd om de veertiende etappe in de Ronde van Frankrijk te winnen. De renner van Trek-Segafredo was mee in de lange vlucht en ging op 35 kilometer van de meet solo. Stuyven leek op weg naar de ritzege, maar de slotklim was toch te zwaar voor onze landgenoot. De Spanjaard Omar Fraile (Astana) ging erop en erover en won. Julian Alaphilippe werd tweede, Stuyven derde.

Het ging er stevig aan toe van bij de start. Door de vele wind kregen we meteen waaiers te zien, het peloton brak in vier stukken. Onder meer Bauke Mollema en Mikel Landa hadden zich laten verrassen. Quick Step en BMC roken kansen en trokken door, ook De Gendt ging mee tempo maken. De waaiers bleken niet definitief, achteraan kwam alles terug samen. Het sein voor vier renners om ervan onder te muizen. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), Omar Fraile (Astana Pro Team), Thomas De Gendt (Lotto - Soudal) en Anthony Perez (Cofidis, Solutions Crédits) pakten meteen een mooi kloofje. Even later kregen ze het gezelschap van Lilian Calmejane, Jérôme Cousin (beiden Direct Energie) en Andrey Amador (Movistar Team).

De rit leende zich perfect voor vluchters en nog heel wat ploegen hadden de boot gemist. Er kwam dan ook een tegenreactie vanuit het peloton, en wat voor één. Liefst 25 renners trokken in de achtervolging op de zeven leiders en maakten ook succesvol de sprong. We kregen zo 32 koplopers, met daarbij zeven Belgen op de nationale feestdag: Daniel Martínez, Pierre Rolland (Education First), Simon Geschke (Sunweb), Gorka Izagirre, Kristijan Koren (Bahrain-Merida), Michael Hepburn, Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Andrey Amador (Movistar), Damiano Caruso, Stefan Küng, Greg van Avermaet (BMC), Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, Yves Lampaert (Quick-Step), Peter Sagan, Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), Omar Fraile (Astana), Tom-Jelte Slagter, Julien Vermote (Dimension Data), Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Lilian Calmejane, Jérôme Cousin, Thomas Boudat, Sylvain Chavanel, Damien Gaudin (Direct Energie), Michael Gogl, Jasper Stuyven (Trek), Christophe Laporte, Nicolas Edet, Anthony Pérez, Anthony Turgis (Cofidis) en Thomas Degand (Wanty-Gobert).

- 77 km@TeamSky stops the chase, and the gap is now above 8'

Le Team Sky stoppe la poursuite, et l'écart dépasse désormais les 8 minutes !#TDF2018 pic.twitter.com/tze8mXFG3t — Le Tour de France (@LeTour) 21 juli 2018

Het peloton besloot een snipperdag te nemen, de best geplaatste vluchter was Damiano Caruso (BMC) op 39’18” van Geraint Thomas (Sky). Op dik 60 ging Gorka Izagirre (Bahrain - Merida) aan de boom schudden. Aanvankelijk kreeg hij niemand meer, maar Tom-Jelte Slagter (Team Dimension Data) en Jasper Stuyven maakten de oversteek.

Stuyven nam veel kopwerk op zich en was duidelijk de betere van het trio. Op 35 kilometer besloot hij te versnellen, Izagirre en Slagter keken naar elkaar. Stuyven was weg voor een lange solo en reed een bonus van 1’40” bij elkaar. Achter hem probeerden de achtervolgers de kloof te dichten, maar Stuyven was sterk en begon met een gelijkaardige voorsprong aan de slotklim. Achter hem was het vooral Philippe Gilbert die beukte om zijn landgenoot in het vizier te houden.

Stuyven leek op weg naar een indrukwekkende ritzege, maar dan trok Omar Fraile de gashendel open. De Spanjaard van Astana had nog wel wat kracht over. Hij naderde snel op onze landgenoot en op enkele honderden meters van de top van de slotklim ging hij op en over Stuyven. Fraile had zijn eindschot uitstekend getimed en won. In de achtergrond kwam ook bollentrui Alaphilippe nog bij Stuyven en de Fransman spurtte naar de tweede plek. Stuyven moest na zijn krachttoer tevreden zijn met een derde plek.

Relive the win of @OmarFraile from the finish line.

Revivez la victoire de Fraile depuis la ligne d'arrivée.#TDF2018 pic.twitter.com/6lU3HjkuEh — Le Tour de France (@LeTour) 21 juli 2018

Foto: REUTERS

Foto: BELGA

De klassementsmannen vochten hun strijd meer dan een kwartier later uit. Roglic pakte een handvol seconden met een late uitval. In de strijd om de eindzege gooide Dumoulin een bommetje, maar Froome en Thomas plooiden niet. Bardet en Landa kregen weer wat seconden aan hun broek.

- Uitslag -

1. Omar Fraile (Astana Pro Team)

2. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors)+6”

3. Jasper Stuyven (Trek - Segafredo)+

4. Peter Sagan (BORA - hansgrohe)+12”

5. Damiano Caruso (BMC Racing Team)+17”

6. Simon Geschke (Team Sunweb)+19”

7. Nicolas Edet (Cofidis, Solutions Crédits)+

8. Lilian Calmejane (Direct Energie)+23”

9. Daryl Impey (Mitchelton - Scott)+30”

10. Thomas De Gendt (Lotto - Soudal)+37”

- Algemeen klassement -

1. Geraint Thomas (Team Sky)

2. Chris Froome (Team Sky)+1’39”

3. Tom Dumoulin (Team Sunweb)+1’50”

4. Primož Roglic (Team LottoNL - Jumbo)+2’38”

5. Romain Bardet (AG2R La Mondiale)+3’21”