Trump reageert op geheime opnames van ex-advocaat: “Jullie favoriete president deed niets verkeerd”

Playboy-model Karen McDougal beweert dat ze een affaire had met Donald Trump van ongeveer een jaar. De affaire was in 2006 begonnen, kort na de geboorte van Trumps zoon Baron. Ze dreigde met dat verhaal naar buiten te komen toen Trump zich presidentskandidaat stelde.

Net voor de presidentsverkiezingen zouden Trump en zijn toenmalige advocaat Michael Cohen gesproken hebben over hoe deze netelige kwestie op te lossen: met een smak zwijggeld. Cohen maakte geheime opnames van die gesprekken en de FBI vond die tijdens een inval bij die advocaat, berichtte Sky News vrijdag.

Donald Trump heeft via zijn favoriete communicatiekanaal Twitter gereageerd op die berichten. “Het is onwaarschijnlijk dat de overheid ’s ochtends zou binnenvallen in het kantoor van een advocaat. Nog onwaarschijnlijker is dat een advocaat een gesprek met zijn cliënt zou opnemen. Ongehoord en misschien zelfs illegaal”, tweet Trump. “Maar het goede nieuws is dat jullie favoriete president niets verkeerd gedaan heeft.”

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!