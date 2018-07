Sebastian Vettel op pole in Duitsland, drama voor Lewis Hamilton

Sebastian Vettel heeft op de Hockenheimring de polepositie voor de GP van Duitsland veroverd. Lewis Hamilton moest zijn Mercedes aan de kant zetten nadat hij in de fout ging en zijn wagen beschadigde. Ook voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne was het met een twintigste tijd opnieuw een teleurstellende kwalificatie.

Ondanks de regen tijdens de laatste oefensessie deze ochtend ging de kwalificatie op een redelijk droge en opdrogende baan van start. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne deed van bij het begin zijn beklag over schakelproblemen en geraakte niet verder dan de twintigste en laatste tijd.

Het beeld van de sessie was echter een zwaar teleurgestelde Lewis Hamilton die door een hydraulisch probleem zijn Mercedes aan de kant moest zetten. Dat probleem werd waarschijnlijk door de Brit zelf veroorzaakt. Hamilton ging in de eerste bocht immers in de fout en vloog zwaar over de kerbstones. Onmiddellijk liet het team weten dat hij zijn wagen aan de kant moest zetten. De Brit negeerde dat advies echter en reed nog meer dan een halve ronde.

Hamilton's trying to push the car back to the pits ??



It's looking like he won't make Q2!#GermanGP ???? #F1 pic.twitter.com/BMOm7Kb4gp — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

Het team riep hem toe dat hij riskeerde zijn motor stuk te maken, waarna hij alsnog zijn wagen aan de kant zetten maar hij zelf zijn wagen nog vooruit wou duwen. Een koppige Hamilton weigerde op te geven maar moest dat uiteindelijk toch doen, waarna hij ineengezakt naast zijn Mercedes zat.

Geen Hamilton in Q2 maar we kregen wel spektakel. Marcus Ericsson verloor in het stadiongedeelte de controle over zijn Sauber en belandde in de grindbak.

A big spin for @Ericsson_Marcus, but he manages to get back to the pits! #GermanGP ???? #F1 pic.twitter.com/O6bTNNyxuf — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

De Zweed geraakte terug uit de grindbak maar zorgde er zo wel voor dat er te midden van een bocht erg veel grind op de baan lag. De hoeveelheid grind was zo groot dat de sessie met een rode vlag onderbroken werd en de veegwagen de baan werd opgestuurd om het grind weg te halen.

??RED FLAG ??



There's gravel on the track after Ericsson's spin which needs to be cleared ??#GermanGP ???? #F1 pic.twitter.com/kUUZzQp1va — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

Na het hervatten van de sessie barstte een intense strijd los voor een tijd in de top tien en bijhorend plaatsje in Q3. Uiteindelijk was Bottas de snelste, voor Verstappen, Raikkonen en Vettel. Fernando Alonso sneuvelde net met een elfde tijd.

Tijdens Q3 snelde Sebastian Vettel met een tijd van 1:11.539 meteen naar een nieuw baanrecord. De Duitser was bijna twee tienden sneller dan Valtteri Bottas in de Mercedes en teamgenoot Raikkonen in de tweede Ferrari. Verstappen was vierde maar wel bijna acht tienden trager dan Vettel. Er volgde echter nog een tweede run.

But Vettel moves into P1 ??



And it's a new track record to boot! 1:11.539 = fastest ever at Hockenheim#GermanGP ???? #F1 pic.twitter.com/hAsNdZ2Sty — Formula 1 (@F1) July 21, 2018

Valtteri Bottas ging in zijn tweede poging onder de tijd van Sebastian Vettel, ook Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff was compleet verrast. Sebastian Vettel counterde echter nog en dook nog twee tienden onder Bottas zijn tijd. Daarmee scherpte Vettel het ronderecord op de Hockenheimring zo nog wat verder aan.

Polepositie dus voor Vettel met Valtteri Bottas naast hem op de eerste startrij. Teamgenoot Kimi Raikkonen en Max Verstappen bezetten de tweede startrij. Vettel won nog nooit op de Hockenheimring maar vertrekt morgen alvast vanuit de best mogelijke positie.

1. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:11.212

2. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:11.416 +0.204

3. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:11.547 +0.335

4. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:11.822 +0.610

5. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:12.200 +0.988

6. FR Romain Grosjean Haas F1 1:12.544 +1.332

7. DE Nico Hülkenberg Renault 1:12.560 +1.348

8. ES Carlos Sainz jr Renault 1:12.692 +1.480

9. MC Charles Leclerc Sauber 1:12.717 +1.505

10. MX Sergio Perez Force India 1:12.774 +1.562

Q2

11. ES Fernando Alonso McLaren 1:13.657 +2.445

12. RU Sergey Sirotkin Williams 1:13.702 +2.490

13. SE Marcus Ericsson Sauber 1:13.736 +2.524

14. GB Lewis Hamilton Mercedes geen tijd

15. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing geen tijd

Q1

16. FR Esteban Ocon Force India 1:13.720 +2.508

17. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:13.749 +2.537

18. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:14.045 +2.833

19. CA Lance Stroll Williams 1:14.206 +2.994

20. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:14.401 +3.189

