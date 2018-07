Extra controles op fietsers op Gentse Feesten: “Ze wanen zich de koning van de weg, het is soms degoutant”

Feestenburgemeester Christophe Peeters (Open VLD) roept de fietsers op de Gentse Feesten op om voorzichtiger te rijden. “Ze wanen zich de koning van de weg, maar het is soms onverantwoord en degoutant.” Hij heeft de politie de opdracht gegeven extra te controleren.

Fietsen tijdens de Gentse Feesten is niet verboden, maar sommige fietsers willen zich aan hoge snelheid een weg banen door de wandelende massa. Ze doen dat vaak agressief en luid bellend om te laten horen dat ze er aankomen.

“We zijn niet tegen fietsers, integendeel! We roepen zelfs op om met de fiets naar de Feesten te komen. Maar dan wel verantwoord”, zegt Peeters die vrijdag nog bijna werd aangereden in de Belfortstraat door een fietser die de straat op volle snelheid wou kruisen. “Ze wanen zich soms de koning van de weg. En als je hen er op aanspreekt, krijg je een venijnige opmerking of een opgestoken vinger terug. Het is asociaal, degoutant, arrogant en vooral onverantwoord. Het zal duren tot er eens een kind wordt aangereden, en dan zal het kot te klein zijn.”

Via de digitale infoborden worden de fietsers al tot voorzichtigheid aangemaand en Peeters gaf de politie ook de opdracht extra te controleren. Een volledig verbod om te fietsen in de zone, komt er voorlopig niet. “Maar misschien moeten we daarover nadenken om de Gentse feesten vanaf 13 uur vrij te maken voor alle voertuigen, dus ook de fietsers. Het is tijd dat we nozems op twee wielen aanpakken.”

“Zware woorden helpen niet”

Schepen Filip Watteeuw (Groen) hekelt het taalgebruik van Peeters. “Dergelijk taalgebruik helpt niet. Bovendien is het probleem ook nooit aangekaart op het organisatiecomité”, stelt Watteeuw.

“Eerst en vooral is het belangrijk dat iedereen in het verkeer hoffelijk is. Maar dergelijke zware woorden zoals ‘degoutant’ en ‘nozems op twee wielen’ helpen niet. Bovendien ga ik elke dag naar de vergaderingen van het organisatiecomité waar iedereen -ook organisatoren en politie- samenzit, maar nooit is daar een woord over gesproken, nooit zijn er daarvan meldingen gemaakt. Ik heb geen weet van klachten.”

Dat Peeters een fietsverbod opperde, is volgens Watteeuw ook een stap te ver. “Dat moet intern besproken worden, hij kan dat niet alleen beslissen. Ik roep de mensen ook op om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Het komt de mobiliteit ten goede. Maar uiteraard roep ik de fietsers ook op om steeds hoffelijk te blijven.”