Genk - Onder een stralende zon mag KRC Genk 4.000 supporters in het fandorp verwelkomen. Vooral veel kinderen en jonge gezinnen staan in de belangstelling bij het speelplein aan de voet van de Luminus Arena.

De blauwe shirts van de Genkse club verkopen als zoete broodjes. Vooral Leandro Trossard is in trek bij jong en oud. Maar ook de dames zijn geïnteresseerd in de 23-jarige aanvaller. Na de match tegen Griekse recordkampioen Olympiakos volgt er nog een handtekeningensessie.