Britse krant schrijft vernietigend portret van John Bryan: “Hij is een genadeloze vrouwenversierder”

In België kennen we hem als de ex van Astrid, maar voor de Britten zal John Bryan altijd de man zijn die aan de tenen van royal Fergie sabbelde. De Britse tabloid Daily Mail smult dan ook van het verhaal over zijn verloren rechtszaak, afpersing met naaktfoto’s en zijn belabberde financiële situatie.

John Bryan is weer even in Groot-Brittannië. Niet om er oude bekenden op te zoeken, wel om het trouwfeest van familie in Dorset bij te wonen. Al had de Daily Mail dat liever anders gezien, want de Britse krant haalt met plezier nog eens de intieme foto’s boven van John Bryan met Sarah ‘Fergie’ Ferguson, die toen nog niet officieel gescheiden was van prins Andrew. Op de foto’s is een kalende John te zien, die de voeten van Fergie kust in het zuiden van Frankrijk, terwijl haar toen nog jonge dochters Beatrice en Eugenie in het zwembad spelen. De foto’s zijn 26 jaar oud, maar het schandaal zit in het collectieve geheugen van de Britten. Niet in het minst omdat John, die officieel 'financieel adviseur' was van Fergie, ook nog eens haar zus Jane oplichtte door haar huwelijksfoto's voor 145.000 pond te verkopen aan een showbizzblad en 55.000 pond in zijn eigen zak te steken.

More MAIL on last link. Fergie's former lover John Bryan faces £750,000 legal bill https://t.co/saKjZGx5Pv https://t.co/y1GbhJbxfz pic.twitter.com/UbUSK2eBht — ???? MyAmigo (@myamigocouk) 27 december 2017

“In plaats van diplomatisch te verdwijnen, heeft de kale Amerikaan zijn escapades genadeloos verder gezet”, schrijft Daily Mail in een weinig flatterend portret van John Bryan. De krant omschrijft hem als een ‘Lothario’, een schaamteloze vrouwenversierder en een mooiprater, en verbaast zich erover dat hij in 2005 de Belgische Astrid Bryan, “een klassiek getrainde violiste en een opvallend glamoureus model”, wist te strikken.” Dat verhaal, eentje voor het collectief geheugen van de Vlamingen, wordt door Daily Mail als volgt samengevat: “Terwijl zij haar eigen kledinglijn, parfum en realityshow ‘Astrid in Wonderland’ kreeg, dacht John dat hij zelf in wonderland was.” Hij reisde steeds vaker ‘voor zaken’ naar de Filippijnen, waar hij in oude gewoonten verviel. Tot de toen 17-jarige Filippijnse Ancy Dieto Astrid liet weten dat ‘den John’ haar beloofd had met haar te trouwen en een huis te kopen voor haar familie, maar zijn belofte niet was nagekomen. Of, om het in de minder subtiele woorden van haar advocaat te zeggen: “John beloofde haar een huwelijk, plukte haar bloem en dumpte haar.” In 2013 vroeg Astrid de scheiding aan.

Foto: Photo News

“Ik heb veel geld betaald om van hem weg te komen”, zou Astrid later verklaren. Maar niet genoeg: haar ex-man eiste nog twee miljoen van haar in een rechtszaak die jaren aansleepte. Ondertussen werd hij gechanteerd door Ancy Dieto, die dreigde naaktfoto’s van hem te publiceren als hij haar geen 30.000 euro zou geven. ‘Den John’ beweerde dat die foto’s niet bestonden en zou het geld nooit betaald hebben. Van Astrid kwam hij minder makkelijk af: zij won het miljoenenproces, deze week ook in beroep. Volgens haar advocaat Keith Fink zit John Bryan nu financieel aan de grond.

“Het kan alleen hem overkomen dat hij op 63 jaar zich in dezelfde belabberde financiële situatie bevindt als in de jaren negentig, toen de High Court of Londen hem bankroet verklaarde nadat hij 60.000 pond aan schulden niet kon terugbetalen”, schrijft Daily Mail. Flirten met een ex-royal en haar zus oplichten, het kan je zelfs 26 jaar later nog duur te staan komen.