Vlaams meisje doet ontroerende oproep: “Mijn papa is op zoek naar een vrouw om zijn leven mee te delen”

De papa van Mirne is al drie jaar single, en “heel bang om als eenzaam mannetje te eindigen”, zo schrijft ze. Vorige dates bleven meestal zonder gevolg, dus besloot Mirne zelf in actie te schieten. Toen haar papa even weg was, besloot ze een oproep te plaatsen op Twitter. “Toen ik wakker werd, was die al tweehonderd keer gedeeld.”

De vader van Mirne is een sportieve man van 47, maar in de liefde zit het hem niet mee. “Hij heeft wel dates af en toe, maar die lopen dan toch niet zo goed af”, vertelt Mirne. “Toen hij even weg was, dacht ik: ik ga daar iets aan doen.”

Dus deelde ze volgend bericht met haar volgers op Twitter:

Mijn papa is 47 en woont in Brasschaat. Hij heeft 2 kinderen (mijn zus en ik), en onze hond. Hij is heel lief en houdt van fietsen. Hij is op zoek naar een vrouw om de rest van zijn leven mee te delen, die liefst ietwat in de buurt woont en ook sportief is

De oproep charmeerde niet alleen haar eigen volgers en in geen tijd was de tweet honderden keren gedeeld. Helaas, voorlopig is er nog geen mogelijke date voor haar papa uit voortgekomen. “Om een of andere reden is de tweet vooral op Nederlands Twitter verzeild geraakt, dus wonen veel van de geïnteresseerde vrouwen net iets te ver weg.”

Toch gelooft Mirne erin? “Hij verdient echt iemand die voor de rest van zijn leven bij hem blijft”, zo schrijft ze nog op Twitter. En omdat haar tweet zoveel aandacht kreeg, gooide ze er nog een oproepje achteraan: “Ik wil anders ook wel een vriendin hoor.” Een grapje, zo vertelt ze ons aan de telefoon: “Maar je weet natuurlijk maar nooit.”

Geïnteresseerden mogen Mirne een berichtje sturen op Twitter.

Ondertussen bracht Mirne ook anderen op het idee om hun single ouders op Twitter aan een partner te helpen.